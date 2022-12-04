

أعلنت وزارة الصحة عن تفعيل النظام الآلي في قسم اللجان بالمجلس الطبي العام تسهيلا على المواطنين وتنفيذا لمرتكزات رؤية كويت جديدة 2035.



وأكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية أحمد غريب في بيان صحافي حرص الوزارة على تواصل جهود التحول الرقمي لمختلف خدمات قطاعات الوزارة، مبينا ان تفعيل النظام الآلي للتخفيف الضغط على المجلس الطبي العام.



وأشار غريب إلى أهمية تنزيل التطبيق الحكومي الموحد «سهل» للتمتع بهذه الخدمات الرقمية التي من شأنها توفير الجهد والوقت على طالب الخدمة أو على القطاعات أو الإدارات المقدم لها، مشيرا إلى ان تدشين هذه الخدمة جاء بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي بهدف سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.



من جهتها، أوضحت رئيسة المجلس الطبي العام د.نادية الجمعة أن خطوات التقديم على خدمة «طلب لجنة طبية» عبر تطبيق «سهل» تشمل 6 خطوات أولها إرسال كتاب رسمي من جهة العمل مرفق بالتقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام عبر التراسل الإلكتروني.



ولفت الجمعة إلى أن الخطوة الثانية تتضمن الدخول إلى تطبيق سهل من قبل صاحب العلاقة واختيار «خدمات المجلس الطبي العام» ومن ثم اختيار «تقديم طلب لجنة طبية» فيما الخطوة الثالثة هي وصول إشعار عبر تطبيق «سهل» أو رسالة نصية عبر الهاتف بتحويل «طلب اللجنة» لتعقد اللجنة التخصصية بأحد المستشفيات وفق عنوان السكن.



وأشارت إلى أن الخطوة الرابعة تتضمن طباعة التحويل من قبل صاحب العلاقة قبل انعقاد اللجنة والحضور وفق الموعد والمكان المقرر، فيما تكون الخطوة الخامسة بعد انعقاد اللجنة التخصصية وتتضمن إبلاغ صاحب العلاقة عبر الهاتف بنتيجة اللجنة الطبية.



ولفتت إلى أن الخطوة الأخيرة هي اعتماد قرار اللجنة التخصصية من قبل المجلس الطبي العام وإرسال نسخة لجهة العمل، كما أنه يمكن الاطلاع على نتيجة اللجنة عبر تطبيق «سهل».