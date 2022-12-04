البريكي: «آيبيز» تدعم الشباب بتوجيهات الشيخة أبرار الصباح

المظفر: سعيد بتعاوني مع الميرغني.. وبدر مخرج واعد

الميرغني: احترافية المظفر أزالت خوفي من العمل

حسين: أحببتُ حماس المخرج ووفّرنا له كل شيء

صفر: توزيع الأدوار مرعب.. وفكرة المظفر لم أصنفها



ياسر العيلة



أقامت شركة «آيبيز برودكشنز» للإنتاج الفني والمسرحي، متمثلة في رئيسة مجلس إدارتها الشيخة أبرار خالد الصباح ورئيسها التنفيذي أحمد البريكي، مساء امس الأول مؤتمرا صحافيا خاصا بالمسلسل الكوميدي الجديد «سقط سهوا» في مقرها بالجابرية، بحضور نجوم العمل خالد المظفر والنجم المصري حمدي الميرغني والفنانة إيمان فيصل والفنان أحمد المظفر والفنانة شبنم خان، والمشرف الفني على العمل المخرج نعمان حسين ومخرج المسلسل علي بدر رضا والمخرج والكاتب القدير عبدالعزيز صفر وآخرين.



المسلسل قصة خالد المظفر، سيناريو وحوار عبدالعزيز صفر، إخراج علي بدر، منتج منفذ شركة «بست برودتشكنز» في ثاني تعاون لها مع شركة «آيبيز برودكشنز» عقب النجاح الكبير الذي حققاه معا من خلال مسلسل «زواج إلا ربع» الذي عرض رمضان الماضي.



«الأنباء» تواجدت والتقت بنجوم العمل، حيث أعرب بطل العمل النجم خالد المظفر عن سعادته بتجربة «سقط سهوا»، وبالتعاون مع المخرج الشاب علي بدر في تجربته الأولى في عالم الدراما.



وقال: أتوقع لعلي مستقبلا كبيرا فقد كان بحاجة فقط لفرصة، وهذا ما تحقق حاليا له من خلال العمل، كما وجه الشكر لشركة «آيبيز برودتكشنز» في التعاون الثاني معها، مشيرا إلى انه سعيد أيضا بمشاركة النجم المصري العربي حمدي الميرغني معه في هذا المسلسل، مؤكدا أنه سيكون إضافة مهمة لهم.



كما كشف المظفر عن أنه كتب نص «سقط سهوا» منذ عام 2015 وتم عمل إعادة وتطوير له بمشاركة الكاتب عبدالعزيز صفر في كتابة السيناريو والحوار.



بدوره، أعرب النجم حمدي الميرغني عن سعادته بتواجده في عمل كويتي لأول مرة، وقال: كنت في البداية متخوفا من ان أقدم دورا قائما على فكرة الجنسيات بأني مصري وهو كويتي، ولكن خالد كتب العمل بشكل احترافي ومختلف، مبديا إعجابه بنص العمل، لافتا إلى انه يجسد فيه دور طبيب، وخالد المظفر صديق له ويتلقى العلاج عنده.



وأعربت الفنانة إيمان فيصل عن سعادتها بالمشاركة مع هذه الكوكبة من النجوم، مشيرة إلى ان العمل سيكون بمنزلة وجبة خفيفة للجمهور، كاشفة عن أنها ستجسد شخصية «غنيمة» التي تعمل طباخة في المستشفى، وهي شخصية مرحة تحب الحياة.



وتحدث الفنان الشاب أحمد المظفر عن دوره، قائلا: «سقط سهوا» عمل جديد ومختلف عن كل الأعمال التي قدمناها من قبل، وأجسد فيه دور ممرض في المستشفى.



من جهته، قال المشرف الفني على العمل المخرج نعمان حسين: تجربة مشاركة الفنانين المصريين في أعمالنا ليست بالجديدة، ولكن أتوقع اننا سنقدم في «سقط سهوا» الشخصية المصرية بشكل مختلف عما كان يقدم في السابق.

وأكمل: نحن في شركة «بست برودكشنز» قررنا وكعادتنا دعم كل عناصر العمل من خلال خبرتي في هذا المجال، مضيفا: أنا أحببت حماس مخرج المسلسل علي بدر ووفرنا له كل الإمكانيات ليقدم رؤيته الإخراجية لهذا العمل.



وتحدث الكاتب والمخرج عبدالعزيز صفر عن مشاركته في العمل، قائلا: ان كتابة السيناريو والحوار لمجموعة كبيرة من الفنانين ونجوم العمل وتوزيع الأدوار عليهم أمر مرعب، وعندما عرض النجم خالد المظفر الفكرة وجدتها جميلة ومختلفة ولم أستطع تصنيفها هل هي كوميدية أم فانتازيا؟ ووجود فنان مثل النجم حمدي الميرغني إضافة كبيرة لنا.



من جانبه، قال مخرج العمل علي بدر رضا: أشكر الفنان خالد المظفر على ثقته واختياره لي لأتصدى لإخراج هذا العمل، وإن شاء الله نقدم مسلسل حلو يرضي الناس والنجوم، مؤكدا أن إخراجه لعمل يضم كل هؤلاء النجوم يحمله مسؤولية كبيرة، لافتا إلى ان الأعمال الكوميدية تتطلب ان يتمتع المخرج بحس كوميدي.



بدورها، قالت الفنانة شبنم خان إنها لم تشارك في أعمال كوميدية من قبل، لذلك تعتبر مسلسل «سقط سهوا» عملا مهما بالنسبة لها لتتعلم من نجومه، خاصة انهم نجوم كوميديا بمعنى الكلمة، مبدية حماسها جدا لهذه التجربة.



وعقب ذلك، قام نجوم «سقط سهوا» بمرافقة الرئيس التنفيذي لشركة «آيبيز برودكشنز» أحمد البريكي بقطع كيكة احتفالا بهذه المناسبة، حيث ألقى البريكي كلمة أكد من خلالها الاستراتيجية التي تتبعها «آيبيز برودكشنز» في دعم الشباب بتوجيهات من رئيسة مجلس إدارة الشركة الشيخة أبرار خالد الصباح، مؤكدا أن شركة «آيبيز» هي بيت الكل.