احتفل تلفزيون الكويت بمناسبة مرور 51 عاما على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع سفارة الإمارات في الكويت، وذلك من خلال التعاون بين تلفزيون الكويت مع مؤسسة أبوظبي الإعلامية، حيث تمت استضافة سفير دولة الإمارات لدى الكويت د.مطر النيادي في برنامج «ديوانية التلفزيون» الذي يقدمه الإعلامي طلال الياقوت والزميل وليد الجاسم والمطرب نبيل شعيل، ومن إخراج د.علي حسن، بالاضافة الى مشاركة المذيعة الإماراتية أسمهان النقبي في تقديم برنامج «مساء الخير يا كويت» ومشاركة المذيع أحمد اليماحي في قراءة نشرة الأخبار الرسمية على شاشة تلفزيون الكويت.



وقال اليماحي في مقطع فيديو إنه سعيد بتواجده في تلفزيون الكويت احتفالا باليوم الوطني الإماراتي الـ51 وسعيد بمشاركته في تقديم نشرة الأخبار مع زملائه من مذيعي تلفزيون الكويت، بينما قالت المذيعة الإماراتية أسمهان النقبي إنها بادرة كويتية تستحق الاحترام والتقدير، ووجهت الشكر للقائمين في وزارة الإعلام وتلفزيون الكويت على حُسن الاستقبال.



من جانبها، قالت المذيعة ورود حيات إن دول مجلس التعاون الخليجي أشقاء، وفكرة تلفزيون الكويت بمشاركة مذيعة إماراتية في التقديم تستحق الاحترام والتقدير، فيما أكدت المعدة آلاء باقر، من فريق إعداد «مساء الخير يا كويت»، أن الاحتفال بمرور 51 عاما على تأسيس الإمارات العربية المتحدة ومشاركة المذيعة الإماراتية أسمهان النقبي جاءت بتعليمات من وكيل الوزارة محمد بن ناجي، ودعم مباشر من وكيل شؤون التلفزيون تركي المطيري.



وقالت باقر: الكويتيون والإماراتيون إخوة بينهم علاقات تاريخية، ونحن سعداء بمرور 51 عاما على عيد دولة الإمارات العربية المتحدة، وحلقتنا في برنامج «مساء الخير يا كويت» بدأت بترحيب مذيعة كويتية، ولكن بلهجة إماراتية، واستعرضنا من خلالها تغطيات مباشرة لفعاليات سفارة دولة الإمارات في الكويت، بالإضافة الى عرض بعض الفواصل والفلاشات الوطنية التي تتماشى مع أجواء احتفالية تلفزيون الكويت باليوم الوطني الإماراتي الـ51 في البرنامج الذي يخرجه سليمان الخراز وأحمد السعيد.