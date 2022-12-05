6218 موظفاً في الشركة بزيادة قدرها 241 عن العام قبل الماضي



أحمد مغربي



كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، أن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت بتعيين 441 موظفا كويتيا جديدا خلال السنة المالية 2021 /2022، ليبلغ إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية في نهاية هذه السنة 6218 بزيادة مقدارها 241 موظفا عن إجمالي القوى العاملة في العام قبل الماضي البالغة 5977 موظفا.



وقد بلغ عدد العاملين الكويتيين في شركة البترول الوطنية (بما فيهم موظفو شركة كامكو) في نهاية السنة المالية 5695 موظفا بنسبة 90.83% من إجمالي القوى العاملة وبزيادة مقدارها 304 موظفين كويتيين عن السنة المالية السابقة.



وأظهرت البيانات أن تطور أعداد القوى العاملة في الشركة قد شهد انخفاضا متتاليا على مدار السنوات الماضية، حينما بلغ 6644 موظفا بنهاية السنة المالية 2013/ 2014 وليبلغ خلال السنة المالية 2020 /2021 نحو 5977 موظفا وهو الأدنى على الإطلاق قبل أن يرتفع بنهاية السنة المالية الماضية إلى 6218 موظفا.