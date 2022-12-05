عبدالحميد الخطيب



«من بداية مشواري الفني تتلمذت على يد كبار نجوم الخليج والكويت، أسماء لها تاريخها، كبرت معها وتعلمت منهم احترام الوقت وتقدير الزملاء والاهتمام بالأداء»، هذا ما أكدته الفنانة لمياء طارق عند الحديث عن عودتها الى التعاون مع «أبناء المنصور» الفنانين القديرين محمد وحسين المنصور في عملهما الجديد «عزيز الروح»، وقالت: رديت للشغل مع «أبناء المنصور» في «عزيز الروح» بعد 21 سنة، حيث كان آخر تعاون بيننا في «القدر المحتوم» عام 2001، وما عندي شك في أن العمل الجديد سيكون من الأعمال الناجحة في كل النواحي.



واضافت: «تربيت مع أبناء المنصور وبين عيالهم، واحس إني بنتهم»، وعندما اذهب الى لوكيشن التصوير أقول «رايحه بيتي»، مؤكدة أنها تحرص على انتقاء أدوارها وليس التواجد من أجل التواجد، وأوضحت خلال استضافتها في برنامج «ليالي الكويت»: أحب أن يكون العمل الذي أشارك فيه ذا قيمة، ويضم أسماء متميزة، لافتة الى أنها ترفض كثيرا من الأعمال التي تعرض عليها اذا كان الدور مكررا او لا يناسب عمرها.