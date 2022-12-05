عبدالحميد الخطيب



يواصل فريق مسرحية «الشحاتين» جولتهم الفنية في المنطقة لتقديم عروضهم وسط إقبال جماهيري كبير، فبعد النجاح الذي حصدوه يوليو الماضي على مسرح كتارا بالعاصمة القطرية (الدوحة)، والنجاح في الكويت على مسرح الراحل الشيخ دعيج الخليفة بجمعية شرق، يحطون الرحال هذه المرة في المملكة العربية السعودية لإمتاع الجمهور بجرعة كوميدية راقية ضمن أنشطة «موسم الرياض».



وأعلن الفنان مشاري المجيبل أن عروض الرياض ستبدأ الأربعاء المقبل (7 الجاري)، وتستمر حتى 12 الجاري على مسرح «محمد العلي» في منطقة بوليفارد رياض سيتي، لافتا الى انه تم فتح شباك التذاكر لكل الراغبين في حضور هذه المسرحية الكوميدية الهادفة والتي تدور أحداثها حول مجموعة من الشحاتين يبحثون عن مأوى يختبئون فيه هربا من رجال الشرطة، فلم يجدوا سوى مسرح قديم مهجور ليسكنوا فيه، ولكن يكتشف احد الضباط موهبتهم، وبدلا من القبض عليهم يشاركهم هوايتهم وتجسيدهم لبعض الأدوار الفنية، مع تسليط الضوء على العديد من الرسائل الهادفة.



جدير بالذكر أن مسرحية «الشحاتين» من تأليف الكاتب القدير بدر محارب، وإخراج محمد راشد الحملي، وإنتاج مجموعة المرايا للإنتاج الفني، وبطولة: سلطان الفرج وهند البلوشي ومحمد عاشور ومشاري المجيبل وبشار الجزاف وشملان المجيبل وغالية ودانة.