تغيير استعمال مركز شباب منطقة مبارك العبدالله الجابر إلى مدينة الأعمال التكنولوجية

4 محاور لعمل البلدية ضمن برنامج الحكومة.. اجتماعي وصحي وترفيهي وبنية تحتية



محمد راتب



وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على تحديد الإجازة الربيعية للأعضاء من 2 حتى 17 يناير المقبل، وعلى تغيير استعمال مركز شباب منطقة مبارك العبدالله الجابر إلى مدينة الأعمال التكنولوجية، كما استخدم المادة 25 بشأن عدم الموافقة على توسعة مسجد عبدالله الهاجري في منطقة الاندلس.



وأبقى المجلس على الجدول الطلب المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، خالد المطيري، عبدالله العنزي، وم.منيرة الأمير وم.فرح الرومي بشأن مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها للتعامل مع برنامج عمل الحكومة وفق المادة 34 للائحة الداخلية، مع مخاطبة الجهاز التنفيذي لتقديم عرض مرئي بهذا الخصوص خلال مدة تتراوح من أسبوعين إلى شهر.



دور البلدية



وفي السياق ذاته، قال العضو فهد العبدالجادر: جميعنا تابع الإنجاز المبهر والمشرف لدولة قطر الشقيقة في إدارة كأس العالم وهو أمر يسعدنا لكنه يدفعنا للحزن على حالنا، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي يتكون من 10 محاور، 4 منها تخص وزارة البلدية وهي المحور الاجتماعي بما يشمله من التركيز على منع استخدام المناطق السكنية لأغراض استثمارية وتجارية، وتحرير الأراضي وإزالة العوائق وإنشاء المدن العمالية.



وأضاف العبدالجادر أن المحور الثاني يتعلق بالشأن الصحي وضرورة العمل على إزالة النفايات الصلبة والعشوائية على جوانب الخطوط السريعة وفي الصحراء والتوسع في أنشطة إعادة تدوير النفايات مع تطبيق مبدأ فرز النفايات من المصدر والتوسع في إقامة مراكز الفرز عند مكبات النفايات، وثالثا محور الترفية والرياضة بما يشمله من إنشاء المركز التعليمي والثقافي في مدينة عبدالله الأحمد، وأخيرا محور البنية التحتية والطاقة بما يتضمنه من إصدار قانون المنطقة الاقتصادية والشمالية ومشروع المدن العمالية.



ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تغيير استعمال مركز الشباب الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 إلى مدينة الأعمال التكنولوجية بشروط محددة منها، تعديل البند رقم 3 بدل «حضانات» الى «حاضنات» مع تحديد جزء لا يزيد على 8 آلاف متر مربع من المساحة الكلية 29 ألف متر مربع للمشروع لمدينة الأعمال التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب.



أرشيف إلكتروني



كما تمت الموافقة على توصية بشأن عمل أرشيف إلكتروني للمجلس البلدي، وهو الاقتراح المقدم من العضو عبداللطيف الدعي، فيما أحال المجلس سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية إلى لجنة المهن الهندسية.



مخالفات «المطلاع»



ووافق «البلدي» كذلك على الطلب المقدم من كل نائب رئيس المجلس خالد المطيري، والأعضاء د.حسن كمال، فهد العبدالجادر، إسماعيل بهبهاني، عبداللطيف الدعي ‏بشأن فتح باب النقاش ‏في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات، والعمل بتوصيات منها الطلب من الهيئة العامة للبيئة منح الضبطية القضائية لمفتشي البلدية، وإنشاء لجنة مشتركة تتضمن كلا من وزارة الداخلية، والبلدية، والهيئة العامة للبيئة لمتابعة المخالفات في منطقة المطلاع مع توفير مركز للتعامل مع المخالفات بشكل يومي ومباشر، فضلا عن استخدام التكنولوجيا عبر GPS على آليات النقل الثقيلة، وذلك لسهولة مراقبتها ورصد حركتها، ووجود كاميرات مراقبة لوزارة الداخلية بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الإنشائية، وتخصيص موقع مؤقت لتجميع النفايات ودعم قطاع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية.



فيما أحال المجلس اقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن إنشاء سور نباتي حول مدينة صباح الأحمد السكنية إلى لجنة الأحمدي، كما أحال سؤال العضو ناصر الجدعان عن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية إلى لجنة حولي.



المدارس الخاصة



وقال العضو ناصر الجدعان استغرب من عدم وجود مستندات تراخيص للمدارس الخاصة في المناطق المذكورة لدى البلدية، مشددا على أن إدارة المخططات في البلدية لديها معرفة بالمدارس الخاصة المرخصة ولابد من وجود شروط محددة.



بدوره، بين مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية حولي م.مبارك العجمي أن البلدية قامت بمخاطبة وزارة التربية حول عدد المدارس الخاصة في مناطق حولي وسلوى والسالمية، مشددا على أن البلدية حريصة على نقل المعلومة بدقة إلى المجلس البلدي متى ما قامت «التربية» بإبلاغ البلدية عن عدد التراخيص.



دروازة العبدالرزاق



وقدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء د.حسن كمال وفهد العبدالجادر وم.إسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي وناصر الجدعان طلب مناقشة عرض استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق.



وقال الأعضاء: قبل أكثر من سنتين أغلقت وزارتا الداخلية والأشغال والبلدية التقاطع المروري لدروازة العبدالرزاق وسط العاصمة بسبب معاودة ظهور شروخ في الاسفلت السطحي للتقاطع، وبعدها تم تشكيل لجان فنية من عدة جهات حكومية لتحديد طرق العلاج لأسفلت التقاطع المروري ولنفق دروازة العبدالرزاق، وعليه قامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بإعلان البدء في تنفيذ أعمال تطوير منطقة تقاطع أعلى نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة بها قبل شهرين ولمدة 90 يوما، على أن تنتهي أعمال الإصلاح والتطوير في 5 يناير 2023.



واستغرب الأعضاء من إيقاف أعمال الإصلاح لأسباب تم ذكرها وسوف يؤدي إلى تأخير فتح التقاطع المروري، مؤكدين أن تقاطع دروازة العبدالرزاق من التقاطعات المهمة في قلب العاصمة وبالإضافة إلى قرب فترة الأعياد الوطنية والأنشطة المتعددة في منطقة أسواق المباركية مما يؤدي إلى ازدحامات مرورية، فيجب العمل على سرعة فتح الحركة المرورية في تقاطع الدروازة بتعاون جميع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والبلدية ووزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري وأحال المجلس بعد المناقشة الكتاب إلى لجنة العاصمة للتباحث فيه.