إسماعيل عبدالله: المهرجان يشكّل تجديداً لروح المسرح العربي ومنافسة على جائزة الشيخ د. سلطان القاسمي



مفرح الشمري



اختارت اللجنة العربية للمشاهدة عروض مهرجان المسرح العربي بدورته الـ١٣ التي ستقام في المغرب وتنظمها الهيئة العربية للمسرح خلال الفترة من ١٠ إلى ١٦ يناير ٢٠٢٣ في مساريها، الأول والثاني، وستمثل مسرحية «آي ميديا» تأليف وإخراج سليمان البسام ـ دولة الكويت في هذا المسار والذي اشتمل على العروض التالية: «سوبر ماركت» تأليف داريو فو، إخراج أيمن زيدان ـ سورية، «فاصل زمني» تأليف وإخراج محمود الزغول ـ الأردن، «ماذا أفعل هنا بحق الجحيم» تأليف وإخراج كارولين عقاد ـ مصر.



أما عروض المسار الثاني «جائزة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي ـ النسخة العاشرة» فهي: مسرحية «الجاثوم» تأليف وفاء ابراهيم شاوس، إخراج عبد القادر عزوز ـ الجزائر، «الروبة» تأليف وإخراج حمادي الوهايبي ـ تونس، «أمل» تأليف وإخراج جواد الأسدي ـ العراق، «أنا الملك» تأليف توفيق الحكيم، إعداد رضا ناجي ومعز حمزة ـ تونس، «بريندا» تأليف وإخراج أحمد أمين الساهل ـ المغرب، «تائهون» تأليف نزار السعيدي وعبد الحليم المسعودي، إخراج نزار السعيدي ـ تونس، «حدائق الأسرار» تأليف وإخراج محمد الحر ـ المغرب، «خلاف» تأليف وإخراج مهند هادي ـ العراق، «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبدالله، إخراج محمد العامري ـ الإمارات، «شا طا را» تأليف سعيد أبرنوص، إخراج أمين ناسور ـ المغرب، «ما تبقى لكم» تأليف غسان كنفاني، إخراج عبد المجيد الهواس ـ المغرب، «ميت مات» تأليف وإخراج علي عبد النبي الزيدي ـ العراق.



وفي هذه المناسبة، وجه الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبدالله، التحية للجنة الاختيار التي قامت بمهمة كبيرة ودقيقة، مؤكدا حرص الهيئة الدائم على أن يكون عملها في خدمة المسرح العربي عملا جماعيا يشارك فيه المسرحيون العرب في صياغة مشهدهم. كما أشاد بمستوى التعاون الكبير الذي تبديه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.



بدوره، قال د.يوسف عيدابي رئيس اللجنة: كانت المهمة دقيقة وصعبة، إذ إنه لابد من اختيار ستة عشر عرضا فقط في مساري المهرجان، وقد وجدت اللجنة مستوى تنافسيا عاليا جعل مسار التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحظى بمعظم عروض المهرجان، إذ توزعت العروض في المسارين، بواقع أربعة في المسار الأول (مسار المهرجان) واثني عشر عرضا في المسار الثاني (مسار الجائزة).



يذكر أن اللجنة العربية للمشاهدة واختيار العروض للمهرجان ضمت كل من: حكيم حرب من الأردن، د. سعيد كريمي من المغرب، د.معز مرابط من تونس، د.علي محمود السوداني من العراق، ود. يوسف عيدابي من السودان.