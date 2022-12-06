

بشار جاسم



حظيت أغنية الفنان محمد شاكر «كلامك معايا» التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، بمشاهدة وتفاعل كبيرين من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة تجاوزات المليون بعد أيام من طرحها، والأغنية تحمل الطابع الرومانسي، وهي باللهجة المصرية وهي من كلمات وألحان كريم آدم، ومكس ماستر روجيه أبي عقل، وتوزيع موسيقي Je zo، وتقول كلماتها:



كلامك معايا انتهى، حتقولي ايه تاني من بعدها، سمحتك عشان عشرة لينا، خلاص انتهينا كفايا بقى



حبيبي ليه حبيبي ليه، حلم السنين ابتدتوا، انت ليه جيت نهيتو، خلاص كفاية بقى، كده وصلنا لنهاية حكايتك معايا، خلاص كفايا بقى.



«كلامك معايا» تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان محمد شاكر على «يوتيوب» وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.