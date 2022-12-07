

ذكر تقرير لصحيفة أميركية أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والمهاجم السابق صامويل إيتو تورط في شجار بعد فوز البرازيل على كوريا الجنوبية في كأس العالم في قطر أول من أمس. ونشرت صحيفة (لا أوبينيون) الصادرة باللغة الإسبانية في لوس أنجيليس، مقطع فيديو في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء وأظهر إيتو يشتبك مع رجل يحمل كاميرا فيديو خلال خروجه من ستاد 974.



وقال التقرير إن المهاجم السابق البالغ عمره 41 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، تصرف بشكل غاضب ضد الرجل وركله وأسقطه أرضا.



ولم يتسن الحصول على تعليق من إيتو أو الاتحاد الكاميروني أو اللجنة العليا للإرث والمشاريع المسؤولة عن تنظيم كأس العالم. ونشر الرجل الذي تعرض للاعتداء، واسمه سعيد مأموني من الجزائر، مقطع فيديو على يوتيوب وأظهر تعرضه لكدمات، وقال إنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة.



وأضاف «السبب في الاعتداء أنني سألته عن (بكاري) جاساما وهل دفعت الكاميرون رشوة له».



وكان جاساما أدار مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم لتفوز الكاميرون وتتأهل إلى النهائيات في قطر وسط احتجاجات من لاعبي ومشجعي «محاربي الصحراء» ضد قرارات الحكم.



وقضى إيتو مسيرة طويلة في أندية القمة في أوروبا ولعب مع برشلونة وإنتر ميلان وتم تعيينه كـ«سفير عالمي» للجنة العليا في قطر عام 2019.