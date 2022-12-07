

مفرح الشمري



‎في خطوة جديدة نحو ترسيخ حضور السينما السعودية في دور العرض، أعلنت شركة «إكس موفيز» الشركة المتخصصة في الإعلام والترفية عن اعتزامها عرض الفيلم السعودي الاجتماعي «عياض في الرياض» في جميع صالات السينما المحلية والخليجية في نهاية شهر يناير من العام الجديد 2023، على أن يسبق عرض الفيلم في دور العرض السينمائي عرض خاص للفيلم في الرياض، ضمن احتفالية ضخمة يحضرها عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام والإعلاميين.



الفيلم عبارة عن مغامرات تدور في قالب كوميدي ساخر بطولة: محمد العيسى، علي الدويان، عوض عبدالله، ريفال خواجي، وليد الغنام، عبير السعيد، وبمشاركة خاصة من سعد المدهش ومحمد المنصور، يزيد الشهراني، عادل الشريف والفنان السوداني القدير ربيع طه وظهور خاص للفنان محمد العلوي والفنان عيسى عرب والفنان محمد عبدالعزيز، والفيلم من إخراج المخرج الإماراتي راكان.