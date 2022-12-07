

عبدالحميد الخطيب



يستعد الفنان القدير جاسم النبهان لبدء تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد «كذبة ابريل»، تأليف الكاتب عبدالرحمن اشكناني، اخراج حسين الحليبي، انتاج شركة «بيوند دريمز» للمنتج عبدالله بوشهري، ويشاركه في البطولة العديد من النجوم، منهم: زهرة عرفات، عبير أحمد، مي البلوشي، عبدالله بهمن، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، شوق الهادي، عبدالله المسلم، سارة صلاح، محمد ذياب، وغيرهم.



وفي تصريح لـ«الأنباء»، قال النبهان: بدأ تصوير العمل بالفعل، وزملائي الفنانون كل منهم يؤدي دوره أمام الكاميرا حاليا، وأنا سأدخل لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل لتجسيد شخصيتي التي أتمنى ان تنال إعجاب الجمهور، لاسيما انها مختلفة وتأتي ضمن سياق درامي «محبوك» بطريقة مميزة، مستدركا: المسلسل رائع من جميع النواحي، وهو معاصر ومليء بالأحداث الشائقة التي تحمل مفاجآت درامية ستجذب المشاهدين عند عرضه في رمضان.



وبسؤاله هل العمل تراجيدي أم كوميدي؟ أجاب: اسم «كذبة أبريل» يمكن ان يكون عنوانا لعمل مبك أو مضحك، فالكذب قد يبدأ صغيرا ويصبح «عودا» مع الوقت فيحول الانسان الى ضحية ويحول حياته الى مأساة، وقد نضحك ونسخر اذا كان مزاحا عابرا ـ نعلم انه كذب ـ ولا يتعدى بضع دقائق وينتهي، كما ان الموضوع مرهون بمدى تصديقنا للكذاب وما يقوله لنا، ومن هنا يمكن ان نقيس ما سيتضمنه المسلسل من خطوط درامية جديدة ومتنوعة.