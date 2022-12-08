

تحت شعار «إنجازات نفتخر بها»، شاركت المخرجة الفنانة عبير يحيى مع فريق بوابة الأمل التطوعي برئاسة أنوار الكندري بلوحة مسرحية بعنوان «زفاف» مع مجموعة من ذوي الهمم وهم: محمد الحناوي سارة خليفة، غرام خليفة، لولو المفتي، فاطمة الرشيد، فضيلة العنزي وذلك بصحبة فريق الجيل الواعد المسرحية.



قدمت اللوحة المسرحية على خشبة مسرح مكتبة الكويت الوطنية بحضور عديد من المهتمين بذوي الهمم ونشاطاتهم ومنهم المحامية مريم البحر والفنان الشعبي بلال الشامي وممثلو حضانة الملكية البريطانية لذوي الهمم.



وشهدت فقرات الحفل التركيز على الموهوبين من ذوي الهمم في الموسيقى كالعزف على الدرامز والعزف على الأورغ الذي تميز فيه الطالب المبدع جون فؤاد الشمري.



بدورها، شكرت المخرجة الفنانة عبير يحيى الحضور على مساندتهم لأبنائنا من ذوي الهمم، واصلة شكرها الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمه وتبنيه المستمر لنشاطاتهم التي تقام على مدار العام.