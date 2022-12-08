مفرح الشمري



تواصل اذاعة الكويت تسجيل مسلسلاتها الدرامية التي تحمل بين طياتها الرسائل القيمة لمستمعيها في الداخل والخارج، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين الكبار بجانب عدد من الممثلين الشباب المميزين في الساحة الفنية.



وفي هذا الصدد، تم ظهر امس في استديو الدراما بإذاعة الكويت تسجيل حلقات مسلسل «القصة» لتبث مطلع يناير المقبل وهي من تأليف محمد الكندري واخراج حسين الحداد، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د. يوسف السريع ومدير ادارة الأسرة والتنمية المجتمعية في قطاع الاذاعة مشاري الدبيس.



حلقات المسلسل الإذاعي الاجتماعي «القصة» هي بمنزلة سلسلة من الحلقات يكتبها المؤلف محمد الكندري تدور حول مجموعة قصص متنوعة يتم من خلالها تناول العديد من الموضوعات الاجتماعية الهادفة التي تحتوي على رسالة سامية للمتلقي، وهذه الرسالة تمزج بين الواقع والخيال والكوميديا التي تعتمد على الموقف الدرامي وفي كل حلقة شخصيات وأحداث جديدة تعبر عن روح فكرة هذا العمل الإذاعي الاجتماعي.



«القصة» يهدف إلى المساهمة في إثراء إذاعة البرنامج العام من خلال المواضيع التي يقدمها بشكل متجدد طوال فترة بثه حيث ستكون مدة الحلقة 6 دقائق تبث بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت عبر اثير اذاعة البرنامج العام وهي من تمثيل الفنان القدير جاسم النبهان ومجموعة من الفنانين الشباب عبدالعزيز النصار وعبدالمحسن العمر وأبرار المفيدي وكفاح الرجيب ووضحة السني، وآخرين.