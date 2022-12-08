

تستعد الفنانة البحرينية ريم الفيصل بالمشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري في الشارقة وتنظمه جمعية المسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وتحدثت عن متابعتها لمونديال كأس العالم المقام حاليا في قطر، حيث شكرت دولة قطر على هذا التنظيم الرائع وهنأت المملكة العربية السعودية على مشاركتهم الفعالة في هذا المونديال وتمنت استمرار تميز المنتخب المغربي الممثل الوحيد للعرب في الأدوار الإقصائية.



وعن توقعاتها من سيفوز بهذه النسخة، قالت: في هذه النسخة فرق قوية ولكن أتمنى فوز «البرازيل» لأنه المنتخب الذي أعشق لعبه.