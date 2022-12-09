عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى عليَّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات».



يبين الحديث النبوي الشريف الفضل والأجر المترتب على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نص عليه الحديث النبوي الشريف من فضل: يكون بصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة الى انها سبب لمحو الذنوب والخطايا من ذمة المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتكفير الذنوب ترفع درجة المسلم، فيحرص المسلم بذلك على المداومة على ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعتبارها وسيلة للتقرب من الله تعالى ومن رسوله الكريم وسبب للفوز بالجنة.