عبدالحميد الخطيب



«ألف ليلة وليلة».. عنوان أمسية طربية من نوع مختلف، أعادتنا إلى زمن الفن الجميل، ليلة استحضر فيها الفنان الشامل مروان خوري والمطربة مي فاروق روائع الغناء العربي الأصيل، وذكرانا بالإيقاعات الموسيقية والكلمات الخالدة التي تأثر القلوب وتحرك المشاعر.



الحفل الغنائي الذي أقامته شركة سين للإنتاج بالشراكة مع مجموعة «تمدين» الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات، مساء امس الأول في قاعة «الأرينا» بمجمع «360» وحمل عنوان «ألف ليلة وليلة»، جذب محبي الطرب من جميع الشرائح العمرية، وكان مرضيا لكل من حضره، لاسيما ان نجميه يمتازان بتقديم هذا النوع من الغناء وأبدعا في الأمسية.



مروان خوري ومي فاروق قدما باقة متنوعة من أجمل أغاني المطربين الكبار، وصاحبتهما الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.خالد النوري، وكانت البداية مع عزف الفرقة لموسيقى رائعة سيد درويش «زوروني كل سنة مرة» والتي تغنت بها جارة القمر «فيروز»، لتطل مي على المسرح وسط ترحيب كبير من الحضور الحاشد الذي ملأ جنبات القاعة، وشدت بأغنية «في يوم وليلة» لوردة الجزائرية، ومن ثم وجهت كلمة للجمهور، قالت فيها: «سعيدة جدا اني معاكم النهاردة، لأنني لم أتشرف حقيقة منذ زمن طويل بلقاكم، شكرا لكل القائمين على هذا الحفل، وشكرا لأعضاء الفرقة الموسيقية، ومن أسباب سعادتي ايضا انني أشارك مع فنان انا من معجبيه في الأساس وهو مروان خوري».



وانتقلت مي فاروق لأغنية «ايه هو ده» لنجاة الصغيرة، قبل ان تقدم مع مروان خوري دويتو أغنية «سيرة الحب» لكوكب الشرق أم كلثوم، وغادرت المسرح مفسحة المجال لخوري، الذي تم استقباله بحفاوة بالغة، ليؤكد بعدها في كلمته للحضور على ان إحياء حفل مخصص لاغاني نجوم الطرب الكبار تجربة جديدة عليه، خصوصا انه تعود ان يغني أعماله الخاصة، وقال: «هذه اول مرة أحيي حفلا لا أقدم فيه أغنياتي، ويكون لاغاني المطربين الكبار، لكن الشركة المنتجة أقنعتني، وما أقنعني أكثر وجود مي فاروق إلى جانبي على المسرح».



وشدا مروان أغنية «قلبي بيقولي كلام» لمحمد عبدالوهاب، والتي قدمها بتوزيع جديد وهو يعزف على البيانو، ولامس بأدائه وجدان الحضور الذين كانوا يصغون في هدوء تام لهذه الأغنية الشهيرة، وختم الجزء الأول من الحفل بأغنية «سواح» لعبدالحليم حافظ والتي رددها معه الحضور.



وفي الجزء الثاني ظهرت مي فاروق من جديد، وغنت «موعود» لعبدالحليم حافظ بأداء متألق، وكانت «موعودة» بحب الجمهور الذي هتف أحدهم باسمها معبرا عن حبه لها فصفق له جميع من في القاعة، ورددوا كلمات الأغنية معها، ثم قدمت «دويتو» ثانيا مع خوري لأغنية «العيون السود».

وقال خوري: «الأغنية لحنها بليغ حمدي لعيون وردة.. هالقد الحب يظهر فيها.. ونهديها للكويت»، بعدها ألهب الحماس في «الأرينا» بأغنية «زي العسل» لصباح، وأعقبها بأغنية «جانا الهوى» لعبدالحليم حافظ، وأنهى وصلته بأغنية «خايف أقول اللي في قلبي» لمحمد عبدالوهاب.



وودع مروان خوري الجمهور وغادر المسرح، لتصعد مي وتختم هذه الأمسية الطربية الجميلة مع أغنية كوكب الشرق أم كلثوم «ألف ليلة وليلة»، وقدمتها بأداء رائع نالت عليه الاستحسان، معلنة إسدال الستار على ليلة من ليالي الطرب الأصيل، ليلة بالفعل من «ألف ليلة وليلة».