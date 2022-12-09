مفرح الشمري



تحرص جميع القنوات التلفزيونية في العالم على التواجد في المناسبات الكبيرة، مثل مناسبة مونديال كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر الشقيقة وذلك لنقل جميع انشطته لمشاهديهم من خلال تقارير خاصة وحصرية.



وانطلاقا من هذا الحرص أرسلت وزارة الاعلام وفدا اعلاميا حتى يكون للوزارة تمثيل رسمي في كأس العالم فيفا قطر 2022 لتغطية كل انشطة وفعاليات كأس العالم، وذلك برئاسة مدير القناة الثالثة حمد الديحاني.



ومنذ انطلاق المونديال وصولا لأدواره الاقصائية التي نعيشها حاليا يثبت وفد وزارة الاعلام انهم قادرون على من تحمل المسؤولية في ابراز انشطته دعما ومساندة لانجاح هذه الدورة الاستثنائية التي تقام في دولة عربية وخليجية للمرة الاولى من انطلاقتها، لذا كانت مهمة الوفد مضاعفة الجهد في تسليط الضوء أكثر على الانشطة المقامة في هذا المونديال، فلم «يقصروا» بشيء، لأن «قطر في عيون الكويت» دائما وأبدا.



«الأنباء» تابعت الجهد الذي يقوم به وفد وزارة الاعلام وهاتفت رئيس الوفد حمد الديحاني الذي قال ان الوفد التلفزيوني ومنذ بداية البطولة وضع خطة اعلامية شاملة لمتابعة الاحداث ورصد فرحة الجماهير في مختلف ارجاء دولة قطر خاصة الجماهير العربية المتواجدة خلف منتخباتها المشاركة، والبطولة محل فخر ليس لقطر الشقيقة بل لدول الخليج والعرب كافة نظرا للتنظيم المميز والمبهر.



وشكر الديحاني وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري على ثقته بأعضاء الوفد لإبراز كل الانشطة والفعاليات والمقابلات التلفزيونية على اكمل وجه وبالشكل المطلوب، واصلا شكره الى الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية سالم الوطيان على جهودهما في إنهاء اجراءات الوفد.



فيما اكد رئيس قسم المذيعين عبدالله السيف ان الوفد الكويتي كان له حضور لافت مع مختلف القنوات والمحطات العربية والعالمية لتغطية هذا الحدث العالمي.



اما المخرج عادل الموسوي فوجه الشكر الكبير لدولة قطر على حسن الاستقبال والضيافة وتسخير كل الامكانيات الفنية للوفد الكويتي للظهور بالمستوى الفني اللائق في هذا المونديال العالمي.



بدوره، قال المخرج عبدالرزاق العطار ان الوفد حرص على التنوع بالمحتوى الاعلامي لكل البرامج والقنوات التلفزيونية والاذاعية من خلال لقاءات حصرية وتقارير رياضية ومنوعة تبث تباعا على شاشة تلفزيون الكويت والمحطات الاذاعية.



أما المعدان نايف النعمة وعبدالمحسن الايوبي فوصفا مشاركتهما ضمن الوفد بمنزلة فرصة لها مكانة كبيرة في قلبيهما واضافة كبيرة لمشوارهما الاعلامي.



يذكر ان وفد وزارة الاعلام ضم كلا من: حمد الديحاني ـ عبدالله السيف ـ عادل الموسوي ـ عبدالرزاق العطار ـ فريد دشتي ـ خالد العتيبي ـ وليد المخلف ـ عبدالله دشتي ـ نايف النعمة ـ عبدالمحسن الايوبي ـ قاسم القطان ـ عبدالمجيد الفيلكاوي ـ فايز العنزي ـ محمد العصيمي.