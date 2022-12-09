مفرح الشمري

تم اختيار مسرحية «سدرة الشيخ» تأليف واخراج د.عماد الشنفري لفرقة صلالة الاهلية لتمثل سلطنة عمان في مهرجان الشارقه للمسرح الخليجي الذي تنظمه الشارقة في فبراير المقبل.

وجاء اختيار مسرحية «سدرة الشيخ» ضمن مسابقة النصوص التي بلغت الـ 15 نصا للفرق الاهلية المنافسة للمهرجان وفازت المسرحية كأفضل نص من بين النصوص التي دخلت هذه المسابقة.

المسرحية من بطولة د. طالب البلوشي وعبدالله مرعي وعبدالملك الشيزاوي وامل النويري وهشام صالح وعيسى عجزون وجهاد اليافعي وعدد كبير من المجاميع، سينوغرافيا خالد الشنفري.

العمل كرواية هي قصه حقيقية وقعت في جنوب سلطنة عمان في ظفار وتحمل في جنباتها العديد من الخطوط التي تتلاقى في قصة (الطفل عبدالله) والتي تدور احداثها تحت شجرة السدر التي تمثل الوطن والارض وستلعب السينوغرافيا في هذا العمل دورا كبيرا في احداث العرض، بالاضافة الى الموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل.