بشرى شعبان



أعلنت نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالإنابة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العنود الوزان أن أبناء الكويت المتميزين الذين شاركوا في المهرجان المسرحي الخليجي السادس حصدوا عددا من الجوائز عن فئة الممثل المتميز وهم مريم ذياب وراشد المطوع وعبدالرحمن الحمود.



وتوجهت الوزان بالتهنئة للأبطال الذين رفعوا اسم الكويت عاليا، مؤكدة أن هذا ليس غريبا على أبطال الكويت من هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، متمنية لهم المزيد من التميز والنجاح، مشيرة إلى الحرص على مشاركة الأبناء من ذوي الإعاقة في كل الأنشطة والفعاليات المختلفة سواء الفنية أو الرياضية أو الاجتماعية والتي تسهم في إتاحة الفرص لتحقيق أحلامهم وإبراز مواهبهم.



ولفتت إلى أن من أهم أهداف المهرجان المسرحي الخليجي رفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية ودعم مواهبهم المسرحية ورفع الوعي حول التفاعل معهم وزيادة اندماجهم في المجتمع والمساهمة بزيادة الترابط والتواصل الثقافي بين دول مجلس التعاون.