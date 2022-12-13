وجه النائب سعود العصفور سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم د.حمد العدواني جاء كالتالي:



على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 432 لسنة 2022 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2922 الذي جاء فيه «وقف شغل الوظائف الإشرافية ايا كانت وسائل شغل الوظائف ندبا او تعيينا او نقلا او ترقية اليها، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة، حتى إشعار آخر»، وعلى الرغم من اختيار ثلاثة ملاحق ثقافية كانوا قد باشروا جميعا عملهم في مصر، وعلى الرغم من توجهات الدولة نحو ترشيد الانفاق وفق معايير واضحة وشفافة، إلا أنه مدد لرئيس المكتب الثقافي في القاهرة اثناء سريان التعميم المشار إليه ووجود الملاحق الثقافية الثلاثة.



وجاء في السؤال الذي قدمه النائب سعود العصفور الى وزير التربية ووزير التعليم د.حمد العدواني ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من موافقة الخدمة المدنية لوزارة التعليم العالي على تمديد الندب لرئيس المكتب الثقافي في القاهرة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المشار اليه وتعميم ديوان الخدمة المدنية، وما مبررات تلك الموافقة؟



2 - صورة ضوئية من قرار التمديد وإذا كانت ثمة أسباب، فهل ستزول تلك الأسباب بانتهاء التمديد؟ وهل كان هذا التمديد الأول لرئيس المكتب؟ وكم سنة عملية أمضاها في المكتب الثقافي في القاهرة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - صورة ضوئية من الاعتذار المسبب عن عدم الرغبة في التجديد الذي قدمه الأستاذ الدكتور عبدالمحسن عايض القحطاني، وإذا كان قد اجرى تحقيقا حول ما ورد فيه، ما الاجراءات التي اتخذت؟



4 - السير الذاتية المحدثة للملاحق الثقافية الثلاثة الذين اختيروا لرئيس المكتب الذي مددتم له.