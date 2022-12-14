

أدار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، كحكم وسط الملعب، المباراة الاستعراضية التي أقيمت بين فريقي أساطير كرة القدم والعمال، على هامش بطولة مونديال قطر.



وتحت أنظار 5400 صديق وزميل، حظي 24 عاملا، شاركوا جميعا في تقديم نهائيات كأس العالم قطر 2022، من خلال انخراطهم في مشاريع أساسية من مشاريع كأس العالم تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث بفرصة العمر، التي تمثلت في دخول أرضية الميدان واللعب أمام وإلى جانب بعض من أبرز أيقونات كرة القدم وأساطير «فيفا» داخل ستاد الثمامة.



وقد لعب أساطير «فيفا» البرازيلي كافو والإنجليزي جون تيري والهولندي كلارينس سيدورف والإيطالي ماركو مازيراتي والبرازيلي روبيرتو كارلوس والفرنسي يوري دجوركاييف والإيطالي أليساندرو ديل بييرو شوطين من 30 دقيقة. وخلال إدارته للمباراة التي استمرت لما يزيد قليلا على 10 دقائق، أشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين.



وأثنى قائد منتخب إنجلترا الأسبق جون تيري الذي خاض منافسات كأس العالم مرتين، على المبادرة. وقال إنها فكرة رائعة من «فيفا» من أجل رد بعض العرفان للاعبين الذين قدموا عملا جبارا لبناء هذه الملاعب الخلابة.