سامح عبدالحفيظ



رغم قصر مدتها الزمنية فإن جلسة مجلس الأمة التكميلية التي عقدت أمس زخرت بالعديد من القرارات ذات الطبيعة الفنية والقانونية، بالإضافة الى تشكيل العديد من لجان التحقيق التي ستناقش قضايا عدة. ولعل باكورة قرارات المجلس امس كانت تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي بالتحقيق في أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الغذائي المحلي، حيث تناول النواب هذه القضية مسترجعين التجارب الأخيرة التي مرت بها البلاد خلال المرحلة السابقة.



وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، حيث زكى لعضويتها النواب عبدالله المضف وعبدالله فهاد ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني. كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق بشأن فحص عقدي طائرات الكاراكال واليوروفايتر، وزكى النواب حمد المدلج ومهلهل المضف



ود. حمد المطر ود. عادل الدمخي وماجد المطيري لعضويتها.



ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش، وزكى النواب سعود العصفور وحامد البذالي وخالد الطمار وماجد المطيري



ود. خليل أبل لعضويتها، كما تمت تزكية النائب د. مبارك الطشة عضوا في لجنة حقوق الإنسان بعد استقالة النائب محمد هايف. ووافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على المداولة الأولى لقانون تعديل قانون الجزاء لتجريم الشخصية الاعتبارية.



ووافق المجلس على المشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية لـ 39 جهة مستقلة وملحقة عن السنتين الماليتين 2018/2019-2019/2020 والحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.