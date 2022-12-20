بدر السهيل

تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة والحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان" ، انطلق الموسم الخامس لدوري الهواة الكويتي لكرة القدم بمشاركة 16 فريق من أكاديميات كرة القدم المعتمدة وبإجمالي ما يقارب 600 لاعب مشاركين في الدوري يمثلون اكاديمياتهم.

واعلن رئيس اللجنة المنظمة عبدالله خالد الصالح ان الدوري سيستمر حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل ، مؤكدا ان الموسم الخامس في هذه النسخة مختلف من حيث نظام البطولة وعدد الفرق المشاركة واللوائح.

وقال الصالح: يمتاز دوري الهواة الكويتي بالمنافسة الرياضية والحماس بين اللاعبين والتحدي للفوز باللقب وسط اجواء رياضية جميلة.

واكد الصالح ان الهدف الرئيسيي لمثل هذه البطولات هي اكتشاف المواهب الكروية لشباب الكويتي بالاضافة الى خلق اجواء رياضية لهم وجعل الرياضة ثقافة في المجتمع.

وشكر الصالح جميع الفريق المشاركة على تعاونهم في انجاح البطولات السابقة والبطولة الحالية ، كما شكر الهيئة العامة للرياضة والحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) على رعايتهم الكريمة لهذه البطولة.