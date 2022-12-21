عبدالعزيز الفضلي



أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة عبدالله السابج بجهود ودور الأمانة العامة للأوقاف متمثلة في الأمين العام صقر السجاري ونائب الأمين العام للمصارف الوقفية منصور الصقعبي، لمساهمة الأمانة الفعالة في دعم أنشطة الجمعية خاصة إعانة الأسر المحتاجة والمتعففة في سداد رسوم أبنائها في المدارس والجامعات داخل الكويت.

وأوضح السابج في تصريح صحافي أن الجمعية خصصت المشروع لتعليم طلاب المدارس الخاصة للعام 2022/ 2023 وطلاب الجامعات تخصص طب، وقامت بإعداد خطة تشغيلية تضمنت تشكيل لجنة لدراسة الحالات وحصر الطلاب المعسرين ماديا وتصنيفهم حسب الأولوية للاستمرار في الدراسة، وشمل ذلك سداد أقساط دراسية لـ 107 طلاب بالمدارس الخاصة بالإضافة الى دعم 17 طالبا وطالبة بكليات الطب البشري.