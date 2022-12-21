تحث «ايكيا» عملاءها الكرام، الذين سبق لهم واشتروا كرسي دوار ODGER، لون فحمي بختم تاريخ إنتاج 2221 وما قبله، التوقف فورا عن استخدام المنتج والتواصل مع قسم خدمة العملاء لدى أقرب معرض لها من أجل ترجيع المنتج واسترداد ثمنه بالكامل.



وتؤكد «ايكيا» أنها تضع سلامة عملائها على رأس أولوياتها دائما، ومن هذا المنطلق قررت سحب الكرسي الدوار ODGER بلون فحمي وتاريخ إنتاج 2221 وما قبله 22 رمز للسنة، و21 للأسبوع الذي تم فيه الإنتاج، وذلك بناء على تقارير تفيد بوجود خلل مصنعي في قاعدة الساق النجمية للكرسي، ما يعني أن هناك احتمالا أن يكون الكرسي عرضة للكسر وقد يلحق ضررا بمستخدمه.



لذلك، تحث «ايكيا جميع عملائها، الذين سبق لهم واشتروا كرسي دوار ODGER، لون فحمي مع ختم تاريخ إنتاج «2221» وما قبله، التوقف فورا عن استخدامه، وإعادته واسترداد ثمنه بالكامل.



ولفتت إلى أنها وخلال كل مراحل عملية إنتاج وتطوير منتجاتها تحرص على إجراء تقييم دقيق لكل المخاطر المحتملة، وتستخدم برامج اختبارات صارمة للتأكد من أن المنتج النهائي مطابق لمعايير الجودة المعمول بها في الأسواق التي يباع فيها. وعلى الرغم من ذلك، تنامى لعلمنا أن قاعدة الساق النجمية للكرسي الدوار ODGER، لون فحمي بختم تاريخ إنتاج 2221 وما قبله يمكن أن تكون عرضة للكسر.



بإمكانكم ترجيع الكرسي الدوار ODGER، إلى أقرب معرض ايكيا واسترداد ثمنه بالكامل، وإثبات فاتورة الشراء (الإيصال) غير مطلوب، علما بأن اسم المنتج وختم تاريخ الإنتاج موجودان أسفل الكرسي.