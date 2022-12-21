سامح عبدالحفيظ



أسعفت اللائحة الداخلية الحكومة للخروج من مأزق الضغط النيابي بعدما وافق مجلس الأمة على استعجال 7 تقارير واردة من اللجنة المالية البرلمانية حيث طلبت التأجيل لمدة أسبوعين بناء على المادة 76.

ومن أبرز التقارير التي تم تأجيلها قانون شراء قروض المواطنين وإسقاط الفوائد الذي تحفظت عليه الحكومة سابقا بالإضافة الى قانون استرداد الفوائد المحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، فيما استعجل المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية عن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بصرف المكافآت للقياديين في الدولة بشكل استثنائي.

وأقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس قانوني منع تعارض المصالح وتجريم الشخصية الاعتبارية (المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري) وأحالهما للحكومة، فيما شرع في مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

ومن المقرر استكمال مناقشة القانون في جلسة اليوم.

وقرر المجلس الموافقة على رسالة من رئيس لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات من تجاوزات بيئية من دون وقوف أي جهة على مدى خطورة هذا الأمر.