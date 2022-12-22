استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي سفير جمهورية باكستان لدى البلاد ملك محمد فاروق والوفد المرافق له.



وأشاد العازمي خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية القديمة والمميزة بين البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الطيبة واستمرارها.



بدوره، أكد ملك محمد فاروق أن الكويت توفر الحماية القانونية لجميع العمالة الوطنية والوافدة بمختلف جنسياتها، لافتا الى حرص الطرفين على التعاون المشترك في مجال الأيدي العاملة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة بعض القضايا لإيجاد الحل الأمثل للطرفين.



حضر اللقاء كل من مدير ادارة العلاقات الدولية جابر العلي والباحث في العلوم السياسية خالد الصباح، الباحث في العلوم السياسية عبدالله الحربي والمترجم أحمد الزيد.