ينتهي المخرج المصري كريم السبكي من تصوير فيلمه الجديد "شقو" نهاية ديسمبر الحالي، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي العام المقبل.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم بطولة: عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.