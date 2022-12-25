وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن كيفية اختيار أعضاء مشروع مدينة الحرير.
ونص السؤال على ما يلي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كيف يتم اختيار أعضاء مشروع مدينة الحرير؟
2- قيمة ما صرف على جميع برامج تطوير مدينة الحرير.
3- برنامج عمل مدينة الحرير.
4- نسبة إنجاز مدينة الحرير.
5- كشف بعدد الفرق المشكلة لتطوير مدينة الحرير.
6- هل حددت الفرق وأسماء المستعان بهم من السابق أخيرا؟
7- هل جدد لأي عضو من الأعضاء السابقين وعليه ملاحظات من ديوان المحاسبة؟
8- هــل استوفيــت ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن لجان وأعضاء ومصروفات وإنجاز الحقب السابقة؟
9- هل توجد صلة قرابة بين أعضاء اللجان من الدرجتين الأولى والثانية؟
10- ما أسس تقييم وطرح مشاريع الحرير؟