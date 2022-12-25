وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن كيفية اختيار أعضاء مشروع مدينة الحرير.



ونص السؤال على ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كيف يتم اختيار أعضاء مشروع مدينة الحرير؟



2- قيمة ما صرف على جميع برامج تطوير مدينة الحرير.



3- برنامج عمل مدينة الحرير.



4- نسبة إنجاز مدينة الحرير.



5- كشف بعدد الفرق المشكلة لتطوير مدينة الحرير.



6- هل حددت الفرق وأسماء المستعان بهم من السابق أخيرا؟



7- هل جدد لأي عضو من الأعضاء السابقين وعليه ملاحظات من ديوان المحاسبة؟



8- هــل استوفيــت ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن لجان وأعضاء ومصروفات وإنجاز الحقب السابقة؟



9- هل توجد صلة قرابة بين أعضاء اللجان من الدرجتين الأولى والثانية؟



10- ما أسس تقييم وطرح مشاريع الحرير؟