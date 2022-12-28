

بشرى شعبان



تحت رعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، نظمت الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بالتعاون الهيئة الخيرية العالمية المعرض الإنتاجي الثاني لأبناء متلازمة الداون تحت شعار «بكم تتلون حياتنا» بمشاركة 40 من أبناء متلازمة الداون.



وأشادت نائبة المدير العام لقطاع الخدمات التعليم والتأهيلية بالتكليف العنود الوزان بما شاهدته من إبداع يتجسد في لوحات فنية جميلة بألوان زاهية يعطي انطباعا مميزا، وفي طريقة دمج أبنائنا من ذوي الإعاقة في المجتمع وتمنحهم الأهمية والإمكانية في إثبات وجودهم من خلال مشاركتهم في مثل هذه المعارض.



وأكدت الوزان حرص الهيئة على رعاية ودعم جميع الأنشطة التي تسلط الضوء على إبداعات أبنائنا من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن إستراتيجية الهيئة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي كل الأنشطة.