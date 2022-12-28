عبدالعزيز الفضلي



عقب جهود مكثفة بذلت مع الجهات المعنية طوال الفترة الماضية، زف وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار في تصريح خاص لـ«الأنباء» بشرى سارة للمستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية في الوزارة، مؤكدا انها ستكون في حساباتهم اليوم الأربعاء، مشيرا إلى ان المبلغ الإجمالي المرصود للصرف 647576.727 دينارا.



وقال النجار انه تم أمس تحويل المبلغ بالكامل للبنك المركزي والذي سيقوم بدوره بتحويله للبنوك وإيداعها في حساباتهم، معربا عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بوزارة المالية على تعاونهم وإنهاء الموضوع بالسرعة الممكنة.