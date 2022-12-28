آلاء خليفة



استقبلت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي اللجنة الانتقالية المؤقتة لجمعية أعضاء هيئة التدريس المكونة من د.إبراهيم الحمود، ود.يعقوب الكندري، ود.حامد الفريح، ود.عبدالهادي العجمي.



وتقدم أعضاء اللجنة بالتهنئة إلى مديرة الجامعة على الانتقال للمبنى الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية. وأشاروا إلى أهمية التوافق بين مختلف أفراد الأسرة الجامعية.



من جهتها، أكدت د.سعاد الفضلي دعمها لعقد انتخابات الجمعية في أقرب فرصة ممكنة، مضيفة أن الإدارة الجامعية ستسخر جميع الجهود لإنجاح سير هذه الانتخابات.



بدوره، أشار د.إبراهيم الحمود إلى أن اللقاء مع د.سعاد الفضلي تضمن مجموعة من الموضوعات التي تهم جمعية أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعة، مؤكدا التزام اللجنة الانتقالية بما أقرته الجمعية العمومية بإجراء انتخابات خلال المواعيد المنصوص عليها لقرار الجمعية العمومية، والدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس، مثمنا التجاوب الكبير من قبل إدارة الجامعة مع الكثير من المطالبات والمواضيع التي تمت مناقشتها، على رأسها فصل ما يسمى بالتفرغ العلمي عن الندب والإعارة الكلية، وأيضا تمت مناقشة مرور 75 سنة للمدرسين المساعدين، وعدة مواضيع أخرى تهم استقلالية الجامعة، متمنيا تطور جامعة الكويت وازدهارها.