عبدالكريم العبدالله



اجتمع الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.بدر الهندي مع رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د.حمد المطر لمناقشة شمول المبتعثين من «الأطباء» العاملين في وزارة الصحة بزيادة الـ 50% التي تم اقرارها للمبتعثين من قبل التعليم العالي.



وناقش د.الهندي مع رئيس اللجنة التعليمية د.حمد المطر قضية إضافة بدل الخفارة والتدريب في الصرف النقدي لبيع الإجازات لـ «الأطباء»، خاصة أن الخفارة جزء أساسي وإلزامي من واجبات الطبيب في وزارة الصحة، وأن خصم البدل يعارض المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن بيع الإجازات.



وذكر الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.بدر الهندي، في تصريح صحافي على هامش اللقاء، أن رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د.حمد المطر أبدى تفاعله مع القضايا التي طرحت ودعمه لشمول المبتعثين الأطباء ضمن زيادة الـ50%.



وبين أن د.المطر تواصل بعد الاجتماع مباشرة مع وزير الصحة د.أحمد العوضي، والذي أبدى استعداده ورغبته بشمول مبتعثي وزارة الصحة بزيادة الـ 50%، مبينا أن رئيس اللجنة التعليمية وعد بطرح هذا الموضوع ضمن اجتماع اللجنة التعليمية خلال الاسبوع المقبل.