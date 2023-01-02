ثامر السليم



أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت أ.د.عبدالله الهاجري انه لا استثناء من شرط التفرغ التام للدراسة بجامعة الكويت بالنسبة للموظفين الذين على رأس عملهم.



وقال الهاجري فيما يخص الموظفين الذين على رأس عملهم ويرغبون في الدراسة بكليات جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي



2022/2023، فإنه وفقا للبند 27 من قواعد الالتحاق بالجامعة يشترط تزويد عمادة القبول والتسجيل بما يفيد التفرغ التام للدراسة ولا يوجد استثناء من ذلك.



وأضاف: التقديم لجامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني بدأ يوم السبت الماضي إلكترونيا حتى تاريخ 10 يناير الجاري لفئات الكويتيين وابناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأميركية والثانوية الانجليزية، موضحا أن الحدود الدنيا للقبول هي 70% للعلمي و78% للأدبي، ويقتصر القبول على خريجي المرحلة الثانوية والذين لم يمض على تخرجهم عامان دراسيان.



وأشار إلى أن القبول في الفصل الدراسي الثاني سيكون فوريا لجميع الطلبة المتقدمين المستوفين لشروط القبول، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين في حياتهم العلمية.