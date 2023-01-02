محمد الجلاهمة



أكد مصدر أمني لـ«الأنباء» انه لم تكن هناك مشكلات تذكر في احتفالات رأس العام، منوها الى أن الخطة الأمنية نفذت بدقة ونجاح وذلك بالتزامن مع نهاية 2022 وبداية عام 2023.



هذا، وقام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بجولة تفقدية على عدد من النقاط الأمنية امس الأول، وذلك لتفقد الحالة الأمنية والاطلاع على الجاهزية والتواجد الأمني في ليلة رأس السنة الميلادية يرافقه اللواء جمال الصايغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات واللواء عبدالله الرجيب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وعدد من القيادات الامنية.



واطلع الفريق البرجس على اجراءات التفتيش وآلية التدقيق الأمني وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها، واستمع الى الاجراءات الوقائية والتفتيشية وكيفية تنفيذها.



ونقل الفريق البرجس لرجال الأمن تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، مؤكدا ان رجال الأمن هم العين الساهرة على امن وأمان المواطنين.



وشدد الفريق البرجس على الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع اي ظواهر سلبية، او خروج عن الآداب العامة.