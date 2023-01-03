ثامر السليم



لقي طالبان كويتيان يدرسان الطب في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية حتفهم أمس في حادث مروري مفجع.



ونعى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية الطالبين في بيان جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الطالب فيصل محمد العتيبي، الطالب سلطان ظاهر السعيدي سائلا الله لهما الرحمة والمغفرة وان يسكنهما فسيح جناته ونتقدم لذويهما بأحر التعازي ونسأل الله لهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».



من جانبه، نعت شعبة الإسكندرية التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية الطالبين، سائلة الله ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وان يلهم ذويهما الصبر والسلوان.