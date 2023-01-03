سامح عبدالحفيظ



وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى جميع النواب لحضور اللقاء النيابي - الحكومي الذي سيعقد صباح اليوم في قاعة اجتماعات مكتب مجلس الأمة والذي يأتي بناء على رغبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وأوضح السعدون في كتاب الدعوة أنه بناء على اتصال هاتفي من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي حول رغبة سمو رئيس الحكومة في لقاء الأعضاء وجهت الدعوة. من جانب آخر، قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بشأن إعادة النظر في نظم ولوائح الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بإجازتي الوضع والأمومة.



ونص الاقتراح: إنه وفق ما جاء في المادتين (7) و(29) من الدستور من أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأضاف: من منطلق الواقع الذي نعيشه، فهناك حاجة إلى بذل عناية أكبر واهتمام أفضل بالمرأة الكويتية الموظفة، حتى تستطيع أن توفق بين واجباتها الوظيفية والتزاماتها الأسرية كأم وزوجة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في نظم ولوائح الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بإجازتي الوضع والأمومة، لذا أقترح:



تعديل نظم ولوائح الخدمة المدنية بحيث تستحق الموظفة الكويتية راتبا كاملا طوال فترة إجازة الأمومة، وإجازة وضع تمتد إلى 6 أشهر بدلا من شهرين.