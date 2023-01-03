أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس تحييد 10 إرهابيين من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) الذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، في مناطق عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، شمالي سورية.



وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أنه جاء في البيان أن القوات التركية تواصل في شمالي سورية «كفاحها ضد الإرهابيين الذين يستهدفون أراضي بلادها».



وأشار البيان إلى أن القوات التركية طهرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.



في سياق متصل، أفادت مصادر سورية بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتهم بريف الرقة الشمالي.



ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المصادر المحلية قولها إن «هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيا «قسد» الانفصالية، كانت تتحرك على الطريق الواصلة بين بلدتي تل السمن وعين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل وإصابة من فيها».



ولفتت المصادر إلى أن «الميليشيا، المرتبطة بقوات الاحتلال الأميركي، فرضت طوقا أمنيا في المنطقة، وبدأت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين».