أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد قرارا بتكليف طراد نهار العنزي مدير مكتب خدمة المواطن بالقيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الثقافية في وزارة الاوقاف، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

وجاء في المادة الثانية انه يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار.

كما أصدر عبدالعزيز الماجد قرارا بتكليف م.صلاح الشلاحي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، مادة ثانية، يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد عددا من القرارات الوزارية بوقف وكيل الوزارة بالتكليف وعدد من المديرين والمسؤولين بوزارة الاوقاف لمدة 3 أشهر عن العمل.

وجاء في القرار الأول، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «مادة أولى: وقف بدر تركي العتيبي - الوكيل المساعد لشؤون المساجد ووكيل الوزارة بالتكليف حاليا والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية سابقا - عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر».

كما أصدر الوزير الماجد قرارا وزاريا آخر جاء فيه «مادة أولى: وقف الموظفين الآتي أسماؤهم بوزارة الأوقاف عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر وهم:

1 - سلمان هزاع الديحاني - مدير إدارة الشؤون الإدارية سابقا ومدير إدارة التنمية الأسرية حاليا.

2 - عبدالعزيز محمد الحريش - مراقب الشؤون الإدارية.

3 - إسماعيل فهد الدوسري - رئيس قسم الجوازات السابق ورئيس قسم العاملين بالأحمدي حاليا.