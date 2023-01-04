دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن ايرادات الوزارة نظير بيع الكهرباء والمياه العذبة وإيصال التيار لعملاء جدد وخدمات أخرى في جميع القطاعات بالدولة ستبلغ 500 مليون دينار مع نهاية العام المالي الحالي 2022/ 2023.



وأعلنت المصادر أن الوزارة حصلت منذ بداية العام المالي الحالي 319 مليون دينار، متوقعة أن ترفع التحصيلات من القطاع الحكومي المبالغ إلى نصف مليار دينار، في ظل حرص الوزارة على تسديد العملاء جميع المستحقات لديهم وعدم تراكمها.



وأشارت الى أن تحقيق الزيادة في التحصيل يعود إلى أسباب مختلفة، منها الاعتماد بشكل كبير على التحصيل الإلكتروني، إضافة إلى زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «الكهرباء» عبر موقع الوزارة. ولفتت الى ان ابرز هذه الخدمات الدفع الإلكتروني وإيصال التيار والتي ساهمت برفع نسب التحصيل.



ولفتت إلى أن الوزارة مستمرة في عمليات التحصيل خلال الأشهر القليلة المتبقية من الميزانية حتى 30 مارس المقبل، مما يساهم في رفع إجمالي معدلات التحصيل خلال الميزانية الحالية.