«الأشغال» مسؤولة عن منظومة الصرف الصحي وفقاً لاختصاصها ومسؤولياتها

الوزارة تقوم بتوفير احتياجات «السكنية» لتوفير جميع متطلباتها لتسكين المواطنين

الحمر: تم حالياً توريد وتركيب محطات معالجة متنقلة في «صباح الأحمد السكنية» و«غرب عبدالله المبارك» و«النسيم»

الرشيدي: تنسيق بين «الأشغال» و«نفط الكويت» لعمل الدراسات والاستفادة من المياه المعالجة لاستخراج البترول



عاطف رمضان



قامت «الأنباء» بجولة خاصة في محطة المعالجة المؤقتة في منطقة غرب عبدالله المبارك، حيث تقوم هذه المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي للمنطقة من خلال استخدام وحدات المعالجة المتنقلة والتأكد من مطابقتها لمعايير الهيئة العامة للبيئة وعليه يتم استخدام المياه المعالجة لأغراض الري، كما يتم التنسيق مع بعض الجهات المستفيدة لاستخدام هذه المياه المعالجة لأغراض أخرى، وذلك بالتنسيق مع قطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة.



وقد التقت «الأنباء» بالمهندس المشرف على مشروع إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات معالجة المياه في وزارة الأشغال العامة م.نواف الديحاني، ونائب مهندس المشروع م.سعود الرشيدي، ورئيس فريق العمل في منطقة غرب عبدالله المبارك بوزارة الأشغال العامة م.حسين الحمر.



في البداية، قال المهندس المشرف على مشروع إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات معالجة المياه في وزارة الأشغال العامة م.نواف الديحاني في تصريح لـ «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة مسؤولة عن منظومة الصرف الصحي في الدولة وفقا لاختصاصها ومسؤولياتها، مشيرا إلى ان الوزارة تقوم بتوفير احتياجات المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير جميع متطلباتها لتسكين المواطنين.



وعن الإجراءات التي تتبعها «الأشغال» في المدن الحديثة، أضاف الديحاني انه فيما يخص المدن الحديثة والبعيدة عن الخدمات العامة، جاءت فكرة توريد وتركيب محطات معالجة متنقلة عن طريق عقود مبرمة مع الوزارة لاستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها كحل مؤقت لحين الانتهاء من ربط المناطق بصورة دائمة مع الشبكات العامة، وذلك لحل القضية الإسكانية وسرعة توطين السكان في تلك المناطق، وتفاديا لوقوع كوارث بيئية تعرض صحة السكان للخطر.



من جانبه، تحدث رئيس فريق العمل في منطقة غرب عبدالله المبارك بوزارة الأشغال العامة م.حسين الحمر، عن المدن الإسكانية التي تم تركيب محطات المعالجة المتنقلة فيها، مشيرا إلى انه تم حاليا توريد وتركيب محطات معالجة متنقلة في مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة غرب عبدالله المبارك ومنطقة النسيم لحين ربط تلك المناطق مع الشبكات العامة، مشيرا إلى انه تم ربط منطقة النسيم مع الشبكات العامة وتم رفع تلك المحطات.



وأضاف الحمر انه يتم استخدام طريقة معالجة بيولوجية تسمى MBBR، حيث يتم استقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها معالجة ثلاثية متطورة مطابقة لمعايير الهيئة العامة للبيئة وفقا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته واللوائح التنفيذية الخاصة بذلك.



بدوره، قال نائب مهندس المشروع م.سعود الرشيدي ان آخر مرحلة من مراحل المعالجة هي نقل المياه الى أماكن مخصصة، مشيرا إلى انه يتم حاليا نقل المياه المعالجة الثلاثية الناتجة من المحطات المتنقلة عن طريق صهاريج مخصصة لذلك إلى خزانات تابعة للهيئة العامة للزراعة.



وأضاف الرشيدي انه جار إيصال خط مباشر من المحطات المتنقلة إلى تلك الخزانات، وذلك كمنهجية بيئية تتبعها وزارة الأشغال العامة في دعم الجانب البيئي والمحافظة على المخزون المائي في الدولة.



ولفت إلى ان هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الأشغال العامة وشركة نفط الكويت للاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات المعالجة المتنقلة لعمل الدراسات والاستفادة من المياه المعالجة لاستخراج البترول لجودة المياه المعالجة الناتجة عن تلك المحطات.