القاهرة - هناء السيد



شارك عضوا مجلس الأمة حمد العبيد والصيفي الصيفي، في اجتماعات الدورة 29 للجنة التنفيذية واجتماعات اللجان الخاصة، واجتماع الفريق القانوني، ولجنة جائزة التميز البرلماني العربي للاتحاد البرلماني العربي، والتي تترأسها مملكة البحرين في دورتها الحالية بقيادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وبمشاركة الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين، والتي بدأت فعالياتها بالقاهرة أمس وتستمر حتى يوم 7 الجاري.



ويناقش اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، إلى جانب اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من الفريق القانوني النماذج الاسترشادية حول قوانين الجرائم البيئية والملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية.



ويشارك أعضاء الوفد في اجتماع لجنة التميز البرلماني العربي والذي يبحث لائحة الجائزة، وملفات المترشحين للجائزة والتوصيات، فضلا عن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في الدورة 29 (تقرير الأمين العام للاتحاد)، والذي سيبحث تقارير اللجان الخاصة، واستراتيجية الاتحاد للأعوام (2023-2026)، ومشروع برنامج العمل، ومشروع الموازنة للعام (2023)، ومشروع جدول أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، مع إقرار التوصيات والقرارات.