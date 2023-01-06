ما أنواع المواد المستخدمة في فرش وإنشاء الطرق وتمهيدها ورصفها وما المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن؟



وجّه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن عقود صيانة الطرق في محافظتي الفروانية والجهراء، ونص السؤال على الآتي:



للطرق أهمية قصوى في حياتنا اليومية، ولها أثر اقتصادي وأمني كبير في ربط أجزاء الدولة مع بعضها البعض، وتولي الدول اهتماما خاصا بعملية إنشائها وتمهيدها ورصفها وصيانتها، وتختار لها أفضل المواد المستخدمة وأمهر المقاولين المتخصصين لتنفيذها، ولكن مع الأسف الشديد نرى بالعين المجردة مستوى الطرق في بلادنا وتدهور حالتها وتطاير الحصى منها وقطعها بالرمال المتحركة، بل والتلف الذي تعاني منه بعد تسلمها من المقاول المنفذ لها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



أولا: هل توجد عقود صيانة للطرق في المناطق التابعة لمحافظتي الفروانية والجهراء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من هذه العقود.



2- مدة العقود لكل منطقة على حدة، ونسبة الإنجاز التي حققها مقاول كل عقد.



3- هل نفذت أي من عقود الصيانة للمحافظتين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تاريخ انتهاء التنفيذ لكل عقد؟ مع تزويدي بما نفذ منها.



4- كم عدد القضايا المرفوعة من وزارة الأشغال العامة على المقاولين المتعاقد معهم لصيانة طرق المحافظتين؟ وماذا آلت إليه تلك القضايا؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهل توجد خطط لدى الوزارة لهذه الصيانة؟ ومتى ستبدأ؟ وما المبالغ المرصودة لها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك الخطط.



ثانيا: هل توجد عقود توسعة وصيانة للطرق التالية:



1- طريق الشيخ صباح السالم الصباح الذي يربط منفذ السالمي بالجهراء؟



2- طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يربط منفذ العبدلي بالجهراء؟



3- طريق كبد الممتد من الدائري السابع حتى منطقة قسائم كبد المخصصة لتربية الأغنام والماشية مرورا بقسائم فروسية الفروانية وقسائم الهجن؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بما يلي:



1- صورة ضوئية من العقود المبرمة مع المقاولين.



2- ما المدة الزمنية المحددة لتنفيذ توسعة وصيانة كل طريق على حدة؟



3- كم مقدار التكلفة الإجمالية لكل طريق على حدة؟ وما مدة عقود الصيانة لكل طريق على حدة.



4- كم نسبة التنفيذ والإنجاز من أعمال الصيانة والتوسعة لهذه الطرق حتى ورود السؤال؟



5- ما الشروط والضمانات التي تمكن الوزارة من اقتضاء حقوقها من المقاول إذا ما أخل بتنفيذ عقود التوسعة والصيانة لهذه الطرق؟



6- ما مدة كفالة الطرق التي يلتزم خلالها المقاول بإصلاح أي خلل وضمان العيوب التي تظهر بعد انتهاء تنفيذ العقد؟



7- ما الجزاءات المترتبة على المقاول عند مخالفته المعايير المتفق عليها أو عدم التزامه بفترة الكفالة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، هل توجد لدى الوزارة خطة لطرح مناقصة التوسعة والصيانة لها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطة وكل مشتملاتها ومحتوياتها.



ثالثا: ما خطط الوزارة المستقبلية في شأن الحلول الهندسية لمشاكل الازدحام المروري أيا كان نوعها أو مجالها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.



رابعا: ما أنواع المواد المستخدمة في فرش وإنشاء الطرق وتمهيدها ورصفها؟ وما المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن؟ وما مدى التزام الوزارة والمقاولين بها؟ وما الاختبارات التي تجرى لها قبل استخدامها وبعده؟