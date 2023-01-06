أسامة أبوالسعود



قام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الثقافية طراد العنزي بزيارة تفقدية للأعمال الإنشائية في المسجد الكبير برفقة مدير إدارة الخدمات العامة د.م.سليمان السويلم، حيث كان في استقبالهما مدير إدارة المسجد الكبير علي شداد وذلك بهدف الوقوف على مدى جهوزية المسجد الكبير لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.



واطلع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الثقافية طراد العنزي على آلية سير عمل الصيانة في مباني المسجد الكبير، والترميمات التي تنفذها إدارة المسجد الكبير.