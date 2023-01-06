سامح عبدالحفيظ



قدم النائب خليل الصالح اقتراحا باستثناء أبناء الكويتيات وأزواجهن من جنسيات أخرى من القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. ونص اقتراح الصالح على ما يلي: بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية والذي يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا تعاني فئة أبناء الكويتيات من أب غير كويتي من سياسة الإحلال الوظيفي المطبقة عليهم والتي تتناقض مع التوجه التشريعي في رعايتهم، وتوافقا مع هذا التوجه فإنه يتعين استثناء هذه الشريحة من سياسة الإحلال الوظيفي، لرفع المعاناة عنهم والحفاظ على الاستقرار والترابط الأسري. لذا فإنني أتقدم باقتراح باستثناء أبناء الكويتيات وأزواجهن من جنسيات أخرى من القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وأن تكون أولوية التعيين في ديوان الخدمة المدنية لأبناء الكويتيات المتزوجة من غير كويتي بعد الكويتيين من أجل الحفاظ على التماسك الأسري والتخفيف من معاناة المرأة الكويتيات المتزوجة من غير كويتي.