وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على تمديد آلية ايصال المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر الحدود مع تركيا، متفاديا صراعا معتادا مع روسيا حول القضية.



ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لأن حكومة دمشق لم توافق على العمليات الإنسانية، التي تقدم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية منذ 2014.



وكان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، وسط ترقب لموقف روسيا التي لطالما لوحت باستخدام حق النقض «الفيتو» لوقف هذه الآلية.