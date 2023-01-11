آخر موعد لإدراج البيانات بالنظام المتكامل واستقبال طلبات الترشيح بحد أقصى نهاية فبراير 2023



عبدالكريم العبدالله



اعتمد ديوان الخدمة المدنية 150 مقعدا لخطة الإيفاد للعام 2022-2023 للبعثات والإجازات الدراسية لصالح وزارة الصحة.



وأكد ديوان الخدمة المدنية، في خطة الإيفاد التي تنشرها «الأنباء»، أن الـ 150 مقعدا التي تم اعتمادها موزعة على 75 مقعدا لخطة البعثات الدراسية منها 20 مقعدا للخطة المحلية داخل الكويت وخارجها، و55 مقعدا للخطة الخارجية، أما خطة الاجازات الدراسية فتضم 70 مقعدا، منها 50 للخطة الخارجية و20 للمحلية، فضلا عن 5 مقاعد لخطة الإيفاد الخارجية ضمن خطة جامعة الخليج العربي.



وأكدت الخطة أن الأعداد المعتمدة في خطة وزارة الصحة لـ «الإيفاد» للبعثات الدراسية تخص العام المالي 2022-2023، ما يعني اعتبار جميع الترشيحات في حكم الملغاة فيما لو تم الإيفاد الفعلي بعد 31 مارس 2023، كما طلب الديوان من خلال الخطة ضرورة إدخال بيانات المرشحين كاملة، وبشكل صحيح على النظام المتكامل، وأهمها: آخر مؤهل حاصل عليه الموظف والنسبة أو المعدل وجهة الحصول على المؤهل وتاريخ التعيين ونوع البعثة وتاريخ الإيفاد.



وتضمنت الخطة الخاصة بالبعثات الدراسية ضرورة تطابق مسمى المؤهل المطلوب للحصول عليه بكتاب الترشيح مع المسمى على النظام المتكامل والمسمى الوارد في إفادة القبول الحاصل عليها المرشح، علما أنه في غير هذه الحالة لن يتم بحث موضوع الإيفاد، فضلا عن ضرورة إرفاق نسخة عن نموذج الإيفاد المرافق، ومراعاة إرسال ترشيح كل موظف على حدة، وعدم إرسال كتاب الترشيح متضمنا أكثر من اسم.



وراعت خطة الإيفاد للبعثات الدراسية ورود التخصص وبلد الإيفاد ونوع الخطة المراد ترشح الموظف عليها، مع العلم أن الإيفاد يكون:



1 ـ ضمن الخطة المحلية: الخطة التي يتم إيفاد المرشح عليها براتب فقط دون أي ميزات مالية ما عدا «بدل الكتب»، وقد تكون داخل الكويت أو خارجها.



2 ـ ضمن الخطة الخارجية: الخطة التي يتم إيفاد المرشح عليها براتب، بالإضافة الى مميزات مالية مثل: الرسوم الدراسية ـ تذاكر السفر ـ بدل الكتب، تضاف إليها مخصصات شهرية بالنسبة للبعثات الطبية، وبعثات الطب المساعد، والمبعوثين لجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين.



وبين ديوان الخدمة المدنية ، انه تمت الموافقة على جميع التخصصات المطروحة للبعثات الدراسية في كتاب احتياجات «الصحة» بشرط:



1 ـ أن يكون المؤهل المطلوب الحصول عليه امتدادا لمؤهل البكالوريوس.



2 ـ أن يتناسب المؤهل المطلوب الحصول عليه مع المهام الوظيفية المنوطة بصاحب العلاقة.



3 ـ أن يكون المرشح مستوفيا لشروط الإيفاد المقررة بلائحة البعثات والإجازات الدراسية قرار ٨٦/١٠، مع مراعاة أحكام القاعدة رقم 13 من القواعد المرافقة للقرار 4/86 ، والتي تتضمن عدم الاعتداد بأي دراسة مسائية أو جزئية، وعلى الموفد أن يكون متفرغا تفرغا كاملا للدراسة.



وأشارت الخطة الى انه سيتم بحث الترشيحات الواردة من قبلكم وإصدار الموافقة المبدئية لأصحاب العلاقة في حال استيفاء شروط الإيفاد المقررة بلائحة البعثات، وذلك لتسهيل إجراءات اعتماد القبول الدراسي من قبل المكاتب الثقافية، مع ضرورة السماح للموفدين بمباشرة العمل لأي سبب كان وفقا لتعميم الديوان، وإخطار الديوان بسبب مباشرة الموفد للعمل وإرفاق المستندات الدالة على سبب المباشرة، مع الالتزام بالقاعدة التي تتضمن التحاق الموفدين داخل الكويت بالبعثة والإجازة الدراسية من تاريخ بدء الدراسة والعودة الى العمل في اليوم التالي من ظهور النتيجة أو تاريخ انتهاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية الموفد لأجلها أو تاريخ المغادرة، أيهما أسبق.



وأشارت الخطة إلى ان آخر موعد لإدراج البيانات بالنظام المتكامل واستقبال طلبات الترشيح بحد أقصى نهاية فبراير 2023، مشددة على انه لن يتم بحث أي طلبات بشأن أي مرشح ما لم يتم الالتزام بما ورد أعلاه، وما لم يتم تزويدنا بالمستندات المطلوبة والواجب ارفاقها في النماذج المرفقة.



شروط الالتحاق بـ«المحاسبة»



أشارت الخطة الى انه على الراغبين في الالتحاق بتخصص بكالوريوس «المحاسبة»، أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم محاسبة في أحد تخصصات: التأمين ـ المحاسبة ـ البنوك، علاوة على أن يكون مسماه الوظيفي في مجال المحاسبة.



دبلوم في «القانون»



أشارت الخطة الى انه على الراغبين في الالتحاق بتخصص بكالوريوس «حقوق ـ قانون»، أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في القانون ومسماه الوظيفي في مجال القانون.