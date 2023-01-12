أسامة أبوالسعود



قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طراد العنزي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على تضافر الجهود لحماية الشباب من مخاطر الانحراف السلوكي، لاسيما آفة الإدمان.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها العنزي إلى منزل منتصف الطريق.



وأوضح العنزي إن الوزارة قامت بدعم فكرة مشروع منزل منتصف الطريق، حيث يعد المنزل حاضنة بيئية تعنى بالجانب العلاجي والنفسي والروحي لإعادة تأهيل المتعافين من آفة الإدمان لمواجهة المجتمع الخارجي والإسهام في تطويره عن طريق تعلم مهارات الاعتماد على النفس وإعادة تنظيم عقلية وشخصية المتعافي ومساعدته في إكمال مسيرته في الحياة والوثوق بكيانه ليتمكن من الانخراط في المجتمع مرة أخرى.



وذكر العنزي أن المركز يضم إخصائيين نفسيين واجتماعيين بالإضافة إلى مرشدين في علاج الإدمان، علاوة على المدمنين المتعافين الذين يقومون بإدارة شؤون المنزل بإشراف طبي من مركز علاج الإدمان، مضيفا: إن وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة التأهيل والتقويم حرصت على تفعيل الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وإقامة تعاون دائم بين الجهات ذات الصلة لدعم مسيرة التعافي.