بيروت ـ يوسف دياب



التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الوفد القضائي الألماني في إطار التحضير لجلسات التحقيق التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل، في الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما يتفرع عنه، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي يبدأ تطبيقها صباح الاثنين المقبل، على أن يلتقي النائب العام التمييزي وفدي فرنسا ولوكسمبورغ صباح الاثنين داخل القاعة العامة لمحكمة التمييز وقبل الشروع بالاستجوابات.



وكشف مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء» أن الوفد الألماني «طلب الاطلاع على الملف اللبناني العائد لسلامة والعالق أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت»، وقال إن عويدات كلف المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش «التنسيق مع الوفد واطلاعه على مستندات محددة تعينه، الا أن الألمان طلبوا الحصول على نسخة لكامل الملف وحاولوا تصويره عبر أجهزة موجود لديهم، إلا أن حاموش رفض ذلك، ودعاهم للتقيد بالأصول القانونية والاكتفاء بالاطلاع على المستندات من دون تصويرها، وإذا أرادوا الحصول على نسخة عائدة للمستندات التي تعنيهم، عليهم أن يتقدموا بطلب خطي للقاضي عويدات التي يقرر تزويدهم بها أم لا، غير أن الوفد الألماني أبدى امتعاضه وغادر مكتب حاموش فأعيد الملف إلى قلم النيابة العامة الاستئنافية مختوما بالشمع الأحمر».



وطغى التوتر على الاجتماع الذي عقد في مكتب حاموش، حيث طلب الأخير من موظفي السفارة الألمانية ورجال الشرطة الخروج من مكتبه، وأن يقتصر اللقاء على القضاة المعنيين بالتحقيق دون سواهم.



ونفى المصدر القضائي ما تردد عن أن الوفود الأوروبية قررت الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسات التحقيق التي تمتد من الاثنين حتى الجمعة المقبل، وأوضح أن «أيا من الوفود الأوروبية لم يطلب حتى الآن استدعاء سلامة، أو تحديد موعد للاستماع إليه»، وأشار إلى أن «هذا الأمر قد يطرأ خلال مسار الجلسات، أو يؤجل إلى مرحلة أخرى من التحقيق».